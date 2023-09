Jiboia e gavião são resgatados em Juazeiro; saiba o que fazer ao encontrar animais silvestres

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente foi acionado duas vezes para atender às ocorrências; veja recomendações

Uma cobra jiboia e um gavião-carijó foram resgatados na tarde dessa terça-feira, 26, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. O recolhimento dos animais foi realizado no mesmo turno, mas em ações distintas, conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE).

As operações foram executadas pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), que transportou os animais até uma unidade associada à corporação.

Primeiro a Polícia Militar foi acionada para resgatar uma jiboia no interior de um carro.