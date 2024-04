Chuvas em Fortaleza geram alerta para proliferação de dengue em espaços públicos

Liliana Maria Souza Lima é moradora do bairro Passaré, em Fortaleza. Mãe do pequeno Raul, de 6 anos, ela relata que o filho contraiu a forma grave da dengue no ano passado. “Foi um grande susto. Ele precisou ficar, inclusive, internado. Felizmente, deu tudo certo. Agora o que fica é o medo de ele vir a contrair de novo e até por nós mesmos, que também podemos pegar [dengue] ”, diz a mãe.

Com a quadra chuvosa no Ceará , os alertas sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya aumentam. Neste cenário, além da responsabilidade individual dos cidadãos, é crucial que o Poder Público se encarregue da manutenção adequada de espaços coletivos , que podem se tornar criadouros ideais para o mosquito transmissor devido ao acúmulo de água parada.

No local, sacolas plásticas, garrafas, latas e diversos outros detritos podem ser vistos ao redor da vegetação e próximo ao córrego. “Aqui tem muita muriçoca, é quase insuportável. Se não tivéssemos a tela de proteção, como tem na maioria das janelas do prédio, a gente não conseguiria dormir”, relata.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-03-2024: Cagece do passaré com lixo que se acumula e recerva de aguá que precisam ter cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Dengue: cenário da doença em Fortaleza

A dengue é registrada em Fortaleza desde 1986. Nesses 38 anos, foram confirmados 366.104 casos e 299 óbitos. Somente neste ano, conforme dados do mais recente Boletim Epidemiológico de Arboviroses, que contempla da 1ª a 11ª Semana Epidemiológica (1º/1/2024 a 13/3/2024), 1.962 casos de dengue foram notificados e 113 foram confirmados.

O mesmo boletim indica que as notificações se concentraram nos bairros Barra do Ceará (66 notificações e 3 confirmados) e Cristo Redentor (36 notificações e 0 confirmados) e Pirambu (21 notificações e 0 confirmados), todos na Regional 1.

Já os bairros que concentram maiores números de confirmações para a doença foram Centro (37 notificações e 4 confirmados); Aldeota (11 notificações e 4 confirmados) e Meireles (12 notificações e 4 confirmados).

Descarte inadequado de lixo e piscinas públicas: cenário propício para o Aedes

Quase 15 km separam o Passaré do bairro Ellery, também em Fortaleza. O problema do acúmulo de lixo e aumento de muriçocas no período chuvoso, no entanto, é muito semelhante entre os dois pontos.

Perpassando o bairro, chama atenção o cruzamento das avenidas Tenente Lisboa com Dr. Theberge. Em uma via de tráfego intensa de veículos, o local também abriga a passagem de uma linha metroviária. Contudo, alinhado com a grande movimentação no cruzamento, há ainda acúmulo expressivo de lixo e grandes poças de água, que se alargam durante o período chuvoso.

É forte o odor exalado no local, dominado por moscas que circulam os dejetos. De acordo com Hortenilza Costa, 27, que há 12 anos mora nas proximidades do cruzamento, a realidade no local já é antiga.