Mulher morre atingida por muro de CSU no Conjunto Ceará

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a vítima ficou presa aos destroços do muro e teve parte da cabeça esmagada pelos pedaços de tijolos e concreto.

Maria Salete Braga, 67, morreu na manhã desta segunda-feira, 26, após ser atingida por um muro do Centro Social Urbano que desabou no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza . Segundo informações de testemunhas, a vítima havia acabado de descer de um ônibus quando o muro caiu por cima dela, que foi a óbito ainda no local.

Ainda segundo o CBMCE, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas até o local. O local foi isolado por agentes da Defesa Civil de Fortaleza.

Em nota enviada ao O POVO a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), responsável pelo equipamento, informa que lamenta o ocorrido com a idosa e já está em contato com a família para prestar o devido apoio.

Ainda segundo a pasta, o CSU do Conjunto Ceará está passando por uma reforma realizada pela Secretaria de Gestão Regional (Seger), que no momento avalia os danos causados e como será feita a recuperação do equipamento. Confira nota completa:

"A Prefeitura de Fortaleza lamenta a morte de uma mulher de 67 anos, nesta segunda-feira (26/02), devido ao desabamento do muro do Centro de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) do Conjunto Ceará. A Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) já está em contato com familiares da vítima para prestar toda a assistência necessária e acompanhar o caso. A Defesa Civil isolou a área e a Secretaria da Gestão Regional está com equipes no local para verificar as condições da estrutura e fazer os reparos necessários. Atualmente, o equipamento passa por reforma realizada pela Secretaria de Gestão Regional, com serviços de manutenção no prédio e recuperação das caixas d´água", diz o texto.