Ceará se destaca positivamente mas não pode "baixar a guarda" contra a dengue, diz diretor do MS

Marcio Garcia, diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, participa do 7º Seminário Estadual de Vigilância em Saúde, realizado na Escola de Saúde Pública do Estado

Com mais de 920 mil casos prováveis de dengue, o Brasil enfrenta uma escalada histórica da doença. O cenário é heterogêneo no País. E o Ceará se destaca como um dos estados com incidência abaixo do esperado, avalia Marcio Henrique de Oliveira Garcia, diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública da Ministério da Saúde (MS). Mas ele frisa que não se pode baixar a guarda, principalmente considerando que a quadra chuvosa ainda se estende por mais três meses.

"O cenário hoje do Ceará é diferente do resto do Brasil, que está dentro ou até abaixo do esperado para o número de casos. Uma incidência bastante baixa. A gente faz reunião com todos os estados o tempo todo. A incidência do Ceará está, inclusive, entre as mais baixas de toda a série histórica do Estado", destaca o diretor.