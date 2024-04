Suspeito de assalto à loja no Antônio Bezerra é cercado e detido pela Polícia

Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que o suspeito é cercado por uma viatura do Comando Tático Motorizado (Cotam). Em seguida, um policial desce do veículo e aponta uma arma para o homem.

Um homem foi detido sob suspeita de tentativa de assalto a uma loja de acessórios e peças para veículos localizada na avenida Mister Hull , no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A ação ocorreu no início da tarde desse sábado, 16, na rua Anário Braga.

Com o trio houve apreensão de um revólver .38, um simulacro de pistola, R$ 1.537,50 em espécie, seis celulares e outros objetos roubados da loja.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), no decorrer das diligências, um dos suspeitos foi preso no estabelecimento. Os outros dois, uma mulher de 18 anos e um homem de 28 anos, fugiram, mas foram capturados nas imediações. O trio foi autuado por roubo (artigo 157 do Código Penal) no 10° Distrito Policial.

Insegurança no Antônio Bezerra

Há pouco mais de quatro meses, um motorista de aplicativo foi assaltado duas vezes em um intervalo de uma hora. O primeiro crime ocorreu no bairro Antônio Bezerra, onde os criminosos abordaram a vítima e levaram a motocicleta, celular, mochila e capacete do motorista.