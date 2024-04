Dupla suspeita de furtar cabos é presa em flagrante em Fortaleza

Dois suspeitos de furtar fios elétricos foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) no bairro Vila Velha, em Fortaleza. A ação, que contou com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), aconteceu na manhã deste sábado, 16.

Os homens estavam pendurados em fios da rede elétrica quando foram filmados pelas câmeras do Nuvid da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Após o flagrante, uma composição de policiais militares foi acionada.