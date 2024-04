Homem é preso por cultivar maconha em estufa e vender a droga pelas redes sociais

Prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 15

Conforme a Polícia Civil, o homem possui antecedentes criminais por crimes de tráfico de drogas e uso de entorpecentes. Diante do flagrante, ele foi conduzido para o 7° Distrito Policial, onde foi autuado por tráfico de drogas. A plantação de maconha, a estufa e um aparelho celular foram apreendidos. O suspeito está à disposição da Justiça.

As investigações da Polícia Civil identificaram que o homem estava realizando a comercialização de entorpecentes na região e anunciando a venda pelas redes sociais. Os agentes foram até o local indicado, onde flagraram o homem em posse de uma estufa.

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas por cultivar uma plantação de maconha dentro de uma estufa artesanal e vender a droga pelas redes sociais. A prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) nessa sexta-feira, 15, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza .

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

7° Distrito Policial: (85) 3101 2232