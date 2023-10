Fortaleza: Homem é atropelado, assaltado e criminosos baixam as calças da vítima

Um assalto ocorrido nessa terça-feira, 24, no bairo Antônio Bezerra, em Fortaleza, foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima sendo atropelada, roubada e o momento que os criminosos baixam as calças dela em via pública.

A vítima caminhava quando foi surpreendida pelo carro. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã.

Em seguida, os assaltantes saem do veículo, abordam o rapaz, caído no chão, e o roubam, além de abaixarem a calça dele.