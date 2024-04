Mulher é morta a tiros dentro da própria casa em residencial no Jangurussu

Uma mulher de 36 anos foi morta a tiros dentro da própria casa, no Residencial José Euclides, no Jangurussu, em Fortaleza, na noite dessa sexta-feira, 15. A mulher foi a óbito no local após não resistir aos ferimentos. A vítima morava ao lado da base fixa do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil (PCCE), e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) estiveram no local colhendo indícios que auxiliarão nas investigações. A PCCE segue apurando o fato com o objetivo de identificar e capturar os autores do crime.



As primeiras informações apontam que a vítima atuava com agiotagem, mas ainda não há confirmação se o crime está relacionado às atividades. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado segue apurando o fato com o objetivo de identificar e capturar os autores do crime.