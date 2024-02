Preso suspeito de balear três mulheres e crianças durante festa no São Miguel

Um homem de 27 anos foi preso ainda em estado de flagrante suspeito de participar da ocorrência em que quatro pessoas foram baleadas em uma festa, por volta das 15 horas desse domingo, 25, no conjunto São Miguel, localizado no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Entre as vítimas estava uma criança; as outras três feridas eram mulheres.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, “logo que tomaram conhecimento sobre o fato”, equipes dos Núcleos Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) iniciaram buscas por suspeitos.



“Após um trabalho de investigação, com apoio do Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE, o suspeito foi localizado e preso.”