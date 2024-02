Operação Víbora: 5 homens e um adolescente são capturados por homicídios na RMF

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 26, a operação “Víbora” e realizou a captura de seis pessoas que seriam integrantes de um grupo criminoso com atuação no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Entre os suspeitos está um adolescente de 15 anos, apreendido na ação.

Em coletiva de imprensa, a Polícia divulgou que os suspeitos tinham mandados de prisão preventiva e idades entre 20 e 29 anos.