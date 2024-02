Chuvas em Fortaleza: árvores caem e parte de casa desaba no Jacarecanga

Não foram registradas vítimas no desabamento; pontos de alagamentos e riscos de desabamento também foram atendidos pela Defesa Civil do Município

As fortes chuvas que atingiram Fortaleza durante a madrugada desta segunda-feira, 26, causaram alguns transtornos na Capital. Além dos corriqueiros atrasos no trânsito, também houve registros de quedas de árvores e o desabamento parcial de uma casa no bairro Jacarecanga.

O dedsabamento foi registrado pela Defesa Civil do município, que também anotou duas ocorrências de alagamento nos bairros Paupina e Lagoa Redonda, além de um risco de desabamento no bairro Benfica. Ninguém ficou feridos nessas ocorrências.