Metrofor opera com número reduzido de trens na manhã desta segunda, 26

Um dos trens da linha sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor) apresentou falhas durante a manhã desta segunda-feira, 26, e ficou alguns minutos preso na estação Manoel Sátiro, do bairro de mesmo nome, na Capital. Após a interrupção das atividades, a máquina foi removida da plataforma e passa por reparos comandados pela equipe de manutenção da empresa.

O POVO questionou o Metrofor sobre a suposta circulação dos trens sem ar-condicionado e aguarda resposta.

De acordo com a empresa, a paralisação afetou os horários dos trens, que no momento atuam com o intervalo de 20 minutos entre as viagens. Em dias normais de funcionamento, o intervalo entre as máquinas é de 16 minutos.