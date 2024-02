Com quase 200 mm, Maranguape tem maior chuva do Ceará no dia

O município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registrou a maior chuva do Ceará no período entre as 7 horas da manhã desse domingo, 25, e as 7 horas desta segunda-feira, 26. Com 195 milímetros (mm), esta foi a maior precipitação do mês na cidade e também a maior do Estado no dia.

Em seguida, na lista de maiores chuvas do dia, estão Chorozinho, com 139.6 mm, e São Gonçalo do Amarante, com 118 mm. Os dados são do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e seguem em atualização.