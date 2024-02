Quatro voos no Aeroporto de Fortaleza são cancelados devido às chuvas

As chuvas foram acompanhadas de trovões na madrugada. A Fraport orienta os passageiros a checarem o status dos seus voos antes de irem até o Aeroporto

Com as chuvas intensas registradas na madrugada desta segunda-feira, 26, quatro voos no Aeroporto Internacional de Fortaleza foram cancelados. Além disso, outros oito foram alternados, conforme a Fraport.

Dos quatro voos cancelados, um vinha de Natal e os outros três tinham como destino São Luís, Guarulhos e Brasília.

Em nota, a empresa informou que a Torre de Controle alerta sobre as condições.