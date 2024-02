Lamborghini, Porsche e lancha: cerca de R$ 14 milhões em bens de luxo são apreendidos no Ceará

Quatro pessoas foram alvos da operação; os suspeitos estavam no Ceará e ostentavam os bens de luxo para atrair mais vítimas, de acordo com a investigação

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 23, a operação "Restauração" contra uma organização criminosa responsável pela prática de lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e estelionato. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão contra quatro suspeitos e apreendeu bens avaliados em cerca de R$ 14 milhões, incluindo oito carros de luxo, lancha, um imóvel e 25 relógios.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Samuel Elânio, explicou que os criminosos ostentavam bens de valores elevados, como Lamborghini e Porsche. O bloqueio de criptoativos (representações digitais de valores no meio virtual) e das contas bancárias dos integrantes do grupo também foi feito.

Veja os objetos apreendidos: