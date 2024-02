Mulher é presa suspeita de latrocínio que vitimou entregador no Jóquei

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

“Constatada a situação, a mulher foi encontrada e conduzida ao 32º Distrito Policial (DP), unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuada”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Uma mulher de 21 anos foi presa ainda em estado de flagrante suspeita de participação no assalto que resultou na morte de um entregador no bairro Jóquei Clube , em Fortaleza , na manhã dessa quinta-feira. A suspeita, que não teve o nome divulgado, foi presa após a Polícia Militar receber informações sobre o paradeiro dela.

As forças de segurança seguem em busca do homem que efetuou o disparo que matou a vítima. Ainda na tarde dessa quinta, a motocicleta utilizada pela dupla no crime foi encontrada pela Polícia Militar. O caso é investigado pelo 27º Distrito Policial (27º DP).