Incêndio atinge sucata no Pici, em Fortaleza; fumaça pode ser vista de diversos bairros

Fogo atinge área próximo a residências. Corpo de Bombeiros já está no local para conter as chamas

Um incêndio atingiu um estabelecimento de sucata e reciclagem, localizado no bairro Pici, em Fortaleza. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBM-CE), a ocorrência foi registrada no início da tarde desta sexta-feira, 23, por volta das 13h20min. Duas guarnições de combate a incêndio estão no local.

A ocorrência foi registrada na rua Fernão Magalhães. De acordo com pessoas que solicitaram o auxílio dos Bombeiros, o fogo no local está alto nas proximidades de imóveis residenciais. Não foram identificadas vítimas no incidente.

