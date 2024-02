Casa abandonada desaba no Centro de Fortaleza

Uma casa abandonada, localizada no Centro de Fortaleza, desabou entre a noite desta quinta-feira, 22, e a manhã desta sexta-feira, 23, de acordo com a Defesa Civil de Fortaleza. Foram registrados, além disso, cinco casos de risco de desabamento na Cidade: dois no Vicente Pinzón, um no Bom Jardim, um na Granja Portugal e um no Henrique Jorge.

Entre o dia 1º de fevereiro e as 7 horas desta sexta, 23, a Defesa Civil de Fortaleza atendeu a 244 ocorrências diversas. Os registros mais frequentes são referentes a risco de desabamentos, desabamentos, alagamentos e inundações.