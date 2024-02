Entregador é morto por casal durante assalto no bairro Jóquei Clube

Repórter do caderno de Cidades

Autores do crime são procurados pelas forças de segurança do Estado

Um entregador foi morto por volta das 9h45min da manhã desta quinta-feira, 22, durante um assalto no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. O casal suspeito do crime é procurado pelas forças de segurança.



Câmeras de vigilância flagraram a ação. As imagens mostram a dupla rendendo a vítima e uma outra pessoa, até que, em um determinado momento, o homem atira à queima-roupa no tórax do entregador, mesmo sem este ter reagido.



A vítima chega a dar alguns passos, cambaleando e cai. Ele morreu no local do crime. O POVO opta por não divulgar a gravação na íntegra devido à violência. Até o momento, o nome dele não foi divulgado.