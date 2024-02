Após duas mortes, Uece promete reforçar segurança no campus Itaperi

A reitoria da Universidade Estadual do Ceará (Uece) anunciou que deve reforçar as medidas de segurança no campus Itaperi, em Fortaleza, incluindo aumento do policiamento e a instalação de novas câmeras. Estudantes relatam apreensão com o retorno das aulas devido às duas mortes ocorridas na unidade, em pouco mais de cinco meses. Além disso, incêndio de grandes proporções também foi registrado no local, no último dia 15 de fevereiro.

O primeiro dos casos foi a de um menino de 7 anos, Heitor Viana, que foi encontrado morto em uma lagoa do campus Itaperi no dia 7 de setembro último.

A criança tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), não se comunicava verbalmente e havia fugido do carro em que estava com a mãe e a irmã, enquanto a responsável ia ao banco.