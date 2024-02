Homem é encontrado morto em lagoa na Uece, em Fortaleza

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 21, em uma lagoa situada na Universidade Estadual do Ceará (Uece), no campus do bairro Itaperi, em Fortaleza.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as primeiras informações apontam que o homem foi lesionada com um objeto perfurocortante.

Ainda nesta quarta, um homem de 26 anos foi até uma unidade da Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o caso.