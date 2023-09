Corpo de criança é encontrado em lagoa do bairro Itaperi

O corpo de uma criança do sexo masculino foi encontrado na lagoa da Universidade Estadual do Ceará (Uece), localizada no bairro Itaperi, na manhã desta quinta,-feira, 7. Não há confirmação da identificação da criança. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o corpo esta "aparentemente sem marcas de violência".

Nesta quarta-feira, 6, um menino de nove anos desapareceu nas proximidades do banco Bradesco, na Uece. Heitor Viana Kobayashi Silva, de 9 anos, está sendo procurado pela família após sair do carro onde estava. Familiares dele estão no local onde o corpo ainda não identificado foi encontrado.

Segundo a SSPDS, o corpo foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). "A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram até o local", informou a secretaria por meio de nota.