Homem está foragido há quase dois anos, quando fugiu da sede da PF em Fortaleza

Um homem identificado como Alan Cléber Nascimento dos Santos está foragido da Justiça há quase dois anos, desde o dia 27 de abril de 2022, após fugir da sede da Polícia Federal (PF), em Fortaleza. De acordo com a PF, existem dois mandados de prisão em aberto contra ele.

Alan foi preso em flagrante no dia 26 de abril, no bairro Granja Portugal, pelo crime de moeda falsa. Ele, no entanto, fugiu da sede da PF logo após uma audiência de custódia e, desde então, está foragido.