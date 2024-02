Tráfico internacional de drogas: grupo criminoso é alvo de operação policial no Ceará

Com o objetivo de interromper as atividades de uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, mandados de busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias são cumpridos na manhã desta quarta-feira, 21, no Ceará e no Mato Grosso. A ação faz parte da pperação "Vortex", da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

No Ceará, os mandados estão sendo cumpridos em Fortaleza e no Eusébio. Durante as buscas, dezenas de veículos foram apreendidos. Em um dos locais, além disso, uma pistola com cinco carregadores municiados foram encontrados pelas equipes. A ação também aconteceu em Cuiabá, capital do Mato Grosso.