Concurso Iplanfor: edital é publicado com salário inicial de R$ 6,9 mil

As 60 vagas serão destinadas para o cargo de analista de planejamento e inovação urbana. A remuneração pode chegar a R$ 10.660,21

Com 60 vagas e salário inicial de R$ 6.933,13, o edital do concurso público do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) foi publicado nesta quinta-feira, 8.

O salário final pode chegar a R$ 10.660,21. As vagas serão imediatas e com formação de cadastro reserva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As inscrições serão iniciadas na sexta-feira, 9, e seguem até o dia 11 de março, feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo certame.