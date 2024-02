Bombeiros resgatam homem preso em plataforma elevada em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou na manhã de quinta-feira, 15, um homem que trabalhava em uma empresa de publicidade, no bairro São Gerardo, em Fortaleza. O funcionário ficou preso em uma cadeira do estilo “rapel”, enquanto fazia a troca de uma placa publicitária a 12 metros de altura.

Os bombeiros foram acionados por intermédio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para fazer o resgate. Durante a troca da placa publicitária, a cadeira de rapel travou.

Após os chamados, os bombeiros foram ao endereço. A equipe de resgate usou a tática “resgate de vítima em cabo paralelo”, que acontece quando o bombeiro desce por uma corda bem ao lado da vítima. A vítima foi resgatada em segurança.