Homem é preso suspeito de homicídio no bairro de Fátima

Um homem foi capturado na noite dessa sexta-feira (20), suspeito de participação em um homicídio registrado no bairro de Fátima, em Fortaleza. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu no estacionamento de uma instituição financeira do bairro. O suspeito foi localizado e preso na mesma noite do crime, no bairro João XXIII.

A vítima, um homem de 42 anos, foi morto por disparos de arma de fogo. Logo após o fato, os policiais iniciaram as investigações e identificaram Bruno de Diógenes Leitão de Sousa, de 23 anos, como participante do crime.

Com a captura do suspeito, os policiais apreenderam 15 munições calibre 38 e uma quantidade de cocaína também foram apreendidas. Bruno já possui passagens por roubo, resistência, desobedecer a ordem de funcionário público, desacato, ameaça, adulteração de chassi, crimes de trânsito e injúria.