Quarta-feira de Cinzas: o que funciona depois de 12h em Fortaleza

Via Sul Shopping: funcionamento a partir das 12h

Leia também | Enel afirma que 95% dos clientes que tiveram queda de energia estão com serviço normalizado

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento da Cagece



As lojas e núcleos de atendimento retomarão o atendimento na quarta-feira, 14, a partir das 12h.

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento do Centro de Fortaleza

Funcionamento a partir das 12h.



O presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Fortaleza (CDL) informa que "A partir de quarta-feira, teremos grandes campanhas e grandes liquidações, isso já pensando na retomada no que diz respeito às grandes datas. Estamos na expectativa de que em 2024 teremos resultados melhores que o ano anterior, considerando que as taxas de juros estão baixando", afirma.

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento das farmácias



A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) esclareceu ao O POVO que não estabelece uma recomendação para o horário de funcionamento dos estabelecimentos no período.

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento de bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará informou que cada estabelecimento define seus dias e horários.

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento de supermercados



De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados terão funcionamento normal.

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento de padarias



Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindipan), as padarias terão funcionamento normal.

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento de Lotéricas



Funcionamento normal.

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento do Metrofor



O funcionamento de todas as linhas, na capital e no Interior, inicia a partir das 11h e segue a programação normal até o fim do horário de cada linha.

Quarta-feira de Cinzas: VEJA os horários das missas em Fortaleza



Quarta-feira de Cinzas: funcionamento do Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura

Cinema do Dragão



Fechado com retorno das atividades em horário normal em 15 de fevereiro

Planetário Rubens de Azevedo



Fechado com retorno das atividades em horário normal em 15 de fevereiro

Quarta-feira de Cinzas: funcionamento dos equipamentos culturais em Fortaleza

Os equipamentos gerenciados pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult), em parceria com o Instituto Mirante voltarão ao funcionamento normal e aberto ao público na quinta-feira 15. Veja abaixo os espaços.



Estação das Artes;



Pinacoteca do Ceará;



Museu Ferroviário Estação João Felipe.

Já o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque volta ao funcionamento nesta quarta-feira, 14, das 12h às 18h. O acesso será permitido até as 17h30min.

O Mercado AlimentaCE retorna na sexta-feira, 16.

Matéria corrigida e atualizada às 15h30min de 14/2/2024