Enel afirma que 95% dos clientes que tiveram queda de energia estão com serviço normalizado

Após as fortes chuvas registradas no último final de semana no Ceará, vários pontos de Fortaleza e Região Metropolitana ficaram sem energia elétrica. Um dos locais afetados foi a praia do Canto Verde, em Beberibe, distante 90 km de Fortaleza. A localidade ficou cerca de 12 horas sem luz.

De acordo com nota divulgada pela Enel nesta segunda-feira, 12, cerca de 95% dos clientes que tiveram queda de energia já estão com o serviço normalizado.