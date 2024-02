De cometa à chuva de meteoros: os eventos astronômicos de fevereiro

Guia do Observatório da UFRJ prevê conjunções, chuva de estrelas cadentes e até passagem de cometa em fevereiro. Confira fenômenos astronômicos no mês

Diversas conjunções e eventos no espaço marcam o calendário astronômico do mês de fevereiro deste ano.Um dos principais fenômenos ocorre no dia 9 de fevereiro, quando começa a chuva de meteoros Alfa Centauridas.

Além desse fenômeno, a passagem do cometa C/2021 S3 (PANSTARRS) deve ser observada pelo céu este mês.

Confira a seguir, os eventos astronômicos do mês de fevereiro de acordo com o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Principais eventos astronômicos de fevereiro

7 de fevereiro – Conjunção da Lua e Vênus



No dia 7, a Lua passa a apenas 5,3º ao sul de Vênus, em uma conjunção que pode ser observada antes do amanhecer, direção leste.

8 de fevereiro – Conjunção da Lua com planetas



Logo após se aproximar de Vênus, a Lua vai entrar em conjunção com mais dois outros planetas. No dia 8 de fevereiro, a conjunção entre Lua e Marte acontecerá antes do amanhecer na direção leste. No mesmo dia, Vênus, Marte, Lua e Mercúrio irão compor um quarteto celeste.

9 de fevereiro — Chuva de estrelas cadentes



Máxima atividade da chuva de meteoros Alfa Centauridas, que poderá ser observada durante a madrugada.