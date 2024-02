Último dia de Carnaval tem movimento tranquilo na Praia do Futuro

Banhistas aproveitaram a praia mesmo com clima nublado e chuva no início da manhã. Fluxo de pessoas, embora significativo, não gerou lotação

A chuva no início da manhã não foi suficiente para impedir fortalezenses e turistas que queriam curtir a areia e o mar nesta terça-feira, 13. O POVO esteve na Praia do Futuro, em Fortaleza , e presenciou uma quantidade significativa de banhistas na manhã do último dia de Carnaval .

Movimento na Praia do Futuro em dia nublado Crédito: Bemfica de Oliva

A aposta deles foi igual à de diversas famílias que se distribuíam entre os pouco menos de 2 km percorridos pela reportagem. Na areia, a maré baixa formava piscinas naturais em diversos pontos, onde pais e crianças menores brincavam.

Praia do Futuro: Bombeiros realizam prevenção e resgate

Na mesma área, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) distribuía pulseiras de identificação, anotando nome e telefone dos responsáveis pelos pequenos. A ação preventiva visa facilitar o reencontro das crianças com suas famílias, caso se percam na praia, e ocorre desde o sábado, 10, em todo o Ceará.

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) distribuiu pulseiras de identificação para crianças, com nome e telefone dos responsáveis Crédito: Bemfica de Oliva

Os bombeiros também atuam com resgates em casos de afogamento.

Segundo o comandante-geral do CBMCE, coronel José Cláudio Barreto de Sousa, do início do feriadão até a manhã desta terça-feira haviam sido 46 salvamentos. Todas as vítimas foram retiradas do mar com vida.