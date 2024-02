Dois homens são presos com celulares roubados no Beco da Poeira

Repórter do caderno de Cidades

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de receptação qualificada na última sexta-feira, 9, no “Beco da Poeira”, localizado no Centro de Fortaleza. A prisão é um desdobramento da operação Taurida, que apreendeu mais de 400 celulares no estabelecimento comercial na última terça-feira, 6.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Antônio Alves da Silva Filho e Sebastião Moura de Souza foram avistados por policiais civis em duas bancas comercializando celulares. Momentos antes, eles teriam recebido alguns aparelhos telefônicos de uma pessoa que usava mochila.



Este homem, ao perceber a aproximação dos policiais do 27º Distrito Policial (27º DP), fugiu. A dupla presa, porém, foi abordada e com eles foram encontrados três celulares com queixa de roubo.