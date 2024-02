Em meio a conflito de facções, moradores deixam o Alamedas das Palmeiras

FORTALEZA,CE,BRASIL, 26.07.2017: Aviso deixado pelo tráfico nas paredes do residencial Alameda das Palmeiras Crédito: TATIANA FORTES

Há cerca de duas semanas, moradores têm deixado o residencial Alameda das Palmeiras, localizado no bairro Pedras, no limite de Fortaleza com Itaitinga, devido à guerra entre facções na comunidade.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), levantamentos da Polícia Militar indicam que “familiares de suspeitos de integrarem grupos criminosos decidiram se retirar” do local.

O POVO apurou que saída dos moradores ocorre em um contexto de acirramento da disputa entre grupos criminosos no residencial. Na Alameda das Palmeiras, age a facção conhecida como Massa Carcerária, organização criminosa que surgiu após integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE) deixarem este grupo.

“O patrulhamento da PMCE no bairro Pedras é realizado por meio da 1ª Companhia do 16º Batalhão Policial Militar (1ª Cia/ 16º BPM), que dispõe de viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (P.O.G) e da Força Tática (FT), além de equipes de motopatrulhamento e duas bases fixas na Alameda das Palmeiras, além de equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE) e Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE)”, diz a nota da SSPDS.

“A pasta destaca que denúncias de ações criminosas podem ser comunicadas por meio do registro de um Boletim de Ocorrência (BO). O BO pode ser feito presencialmente, no 6° Distrito Policial (6° DP), unidade que apura crimes na região, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, que atende todo o Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite”.

Outros casos de expulsão no Alameda das Palmeiras Não é a primeira vez que casos de expulsão de moradores são registrados no Alameda das Palmeiras. O POVO mostrou em matéria no último dia 10 de novembro que quatro homens foram denunciados por uma série de crimes no residencial, que incluíam expulsão de moradores e extorsão de comerciantes.