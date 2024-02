Vela acesa causa incêndio em uma casa em Fortaleza

Incidente ocorreu no último sábado, dia 10. Fogo foi controlado por moradores; mulher e criança estavam no imóvel, mas não foram feridas

Um incêndio foi registrado em uma residência no bairro Pici, em Fortaleza, na noite do último sábado, dia 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o fogo foi causado por uma vela que havia sido acesa após a casa ficar sem energia durante as fortes chuvas que caíram sobre fortaleza no último fim de semana.

Ainda conforme os bombeiros, na casa havia uma mulher e uma criança, que não sofreram ferimentos.

Ao chegar no local, os bombeiros constataram que o fogo já havia sido controlado, com a ajuda de moradores da rua.