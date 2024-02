Rodoviária de Fortaleza: viagens têm aumento de 16% no Carnaval 2024

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

No período de Carnaval, entre 8 e 14 de fevereiro, cerca de 53 mil passageiros devem embarcar nos Terminais Rodoviários de Fortaleza para municípios do interior ou destinos interestaduais. De acordo com a Socicam, empresa que administra os terminais da Capital, o volume é 11% maior em relação à média normal de fluxo. Se comparado com o mesmo período em 2023, haverá um aumento de 16% no número de pessoas que irão viajar para curtir o feriadão. Segundo a Socicam, o dia com maior fluxo de passageiros deverá esta sexta-feira, 9, com aproximadamente 10.190 usuários do transporte rodoviário. Durante a manhã, o movimento na Terminal Rodoviário de Fortaleza - Engenheiro João Thomé, o maior terminal rodoviário do estado do Ceará, manteve a movimentação ainda tranquila. Contudo, segundo funcionários do local, a expectativa é que o fluxo de passageiros aumente drasticamente pelo final da tarde e início da noite. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um dos milhares de passageiros que devem passar pela Rodoviária de Fortaleza, no bairro de Fátima, é a professora Lívia Andrade, de 26 anos. Moradora da Capital, ela viajará pela primeira vez para o município de Nova Russas, no Sertão de Crateús.

“Eu viajo hoje [sexta-feira, 9] à tarde. Vou para lá porque meus amigos são de Nova Russas e me prometeram o melhor carnaval do interior do Ceará e que irei viver”, ela conta, rindo. Nos preparativos para a viagem, Lívia só vai embarcar após sair do trabalho, ainda tendo que arrumar a mala. Ela conta que as expectativas para o feriado estão altas. “Espero andar muito atrás dos trios elétricos que são tradição na cidade e participar dos melas melas”, diz a foliã. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Até o momento, os destinos mais procurados por passageiros dentro do Ceará são Aracati, no Litoral Leste; Camocim e Acaraú, no Cariri; Itapipoca, no Litoral Oeste; e Sobral. Já entre os destinos interestaduais estão Recife (PE), Natal (RN), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI). Já em clima de animação, o estudante universitário Vitor Santiago, 18, também morador de Fortaleza, estava em uma das plataformas da Rodoviária esperando seu ônibus com destino a Aracati. “Vou ficar lá até a quarta-feira de cinzas, 14. Espero muita folia e diversão, e também muita bebida. Estou ansioso, principalmente, para o show da Ivete Sangalo hoje a noite. Mas todos vão ser incríveis, eu acredito", conta. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Segundo a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), as empresas de transporte vão disponibilizar 223 viagens extras, número que pode aumentar de acordo com a demanda. Estima-se que até o término do período, somadas normais e extras, 2.325 viagens sejam realizadas durante os sete dias, o que representa um aumento de 11% em relação à média normal.

