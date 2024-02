Maracatus de Fortaleza realizam últimos ajustes para desfile na avenida Domingos Olímpio

Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Os grupos de maracatus de Fortaleza realizam os últimos ajustes para o tradicional desfile de Carnaval na avenida Domingos Olímpio neste sábado, 10, que marca o início do ciclo carnavalesco da Capital. O trabalho foi intensificado nos barracões dos grupos nesta última semana para finalização de figurinos, montagem dos carros alegóricos, preparação de instrumentos e demais ajustes. Os grupos Vozes da África, Az de Ouro e Maracatu Solar garantem que a expectativa é que até às 12 horas deste sábado, os preparativos estejam totalmente concluídos para o desfile. Cerca de 30 pessoas compõem cada grupo na preparação das apresentações, entre costureiras, aderecistas, escultores, soldadores e demais produtores. Na semana, as equipes trabalharam de 8 horas até a madrugada para os últimos preparativos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o coordenador geral do Maracatu Solar, Pingo de Fortaleza, a organização acontece na divisão da prestação de serviços nos barracões e em outros pontos. “A nossa sede não suporta, então há costureiras também trabalhando nas suas residências. Mas no barracão acontecem todas as atividades [...] hoje estamos 99% prontos [para o desfile]”, comenta.

A correria é grande, é o que define o coordenador do grupo Vozes da África, Márcio Santos. O grupo se apresenta no domingo, 11, e a expectativa é finalizar os últimos preparativos na madrugada deste sábado. “Ontem ficamos até às 2 horas da manhã montando figurino e reajustando tudo. Algumas pessoas já dormem no barracão e começam os trabalhos bem cedo, principalmente nesta última semana”, comenta. Ainda segundo Márcio, os preparativos estão 95% concluídos para o desfile e a meta é finalizar todos os preparativos até às 12 horas de sábado. “Só está faltando a parte das alegorias”, comenta. O tema do grupo vencedor do desfile do ano passado, neste ano, é “Ewé, as folhas sagradas de Ossayin”, orixá das florestas e senhora das folhas e de suas propriedades curativas. Também com apresentação para o domingo, 11, o grupo Az de Ouro, o mais antigo de Maracatu da Capital, iniciou as preparações em novembro passado. O diretor do grupo, Marcos Gomes, conta que cerca de 25 pessoas fazem parte da equipe de preparação e, neste ano, pela primeira vez, realizou divisões dos setores da costura. “A costura está sendo feita em Canindé e vai chegar amanhã. Temos outra costura na Caucaia e outra no Henrique Jorge. A gente vai se ajustando e formando o Carnaval e tem que correr. No barracão, estão acontecendo ajustes nos instrumentos que vão sair na avenida, toda a parte de montada está sendo feita aqui [...] 95% está concluído”, pontua Marcos. Neste ano, o tema do Az de Ouro homenageia o orixá Exu, conhecido como o mensageiro e o guardião dos terreiros, das aldeias, das cidades, das casas, do axé e do comportamento humano. Em Fortaleza, quando se ouve o som dos batuques e tambores, já se sabe: é o Maracatu. Ele é considerado Patrimônio Imaterial de Fortaleza desde 2015. Avenida Domingos Olímpio será bloqueada neste sábado, 10 Durante os dias de festa, a avenida Domingos Olímpio, onde ocorre o tradicional desfile de Maracatu, ficará interditada a partir das 14 horas, entre as avenidas Universidade e Aguanambi. O bloqueio se estenderá às vias que dão acesso ao trecho: Antônio Pompeu e Joaquim Magalhães. A ação se encerra por volta de 1 hora da manhã.

Play

Outras vias de Fortaleza terão bloqueios durante o Carnaval 2024 para garantir uma circulação mais simples e fluida entre os foliões. As operações seguem até a terça-feira, 13. A operação contará com 200 agentes e orientadores de tráfego AMC por dia. O órgão também vai efetuar bloqueios provisórios para garantir que a circulação do público ocorra com mais fluidez e agilidade. Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE