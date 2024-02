PM prende suspeito de matar homem no bairro Mucuripe, em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará prendeu um homem suspeito de homicídio no bairro Mucuripe, em Fortaleza. O crime ocorreu momentos antes no mesmo bairro. O caso foi registrado no sábado, 3.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima de 37 anos foi encontrado com sinais de violência em via pública. Durante as diligencias, os policiais identificaram José Claudio Santos Lopes, de 31 anos, com a roupa usada no crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio. Ele possui antecedentes por tentativa de homicídio, ameaça, crime contra administração publica, roubo, furto qualificado e furto. Cláudio ficará à disposição da Justiça.