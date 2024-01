Mortes na Praia do Futuro: vítima atuava como marinheiro e possuía condenação por tráfico

Conforme O POVO apurou, a praia estava lotada de pessoas e era por volta do meio-dia, horário de almoço, quando começaram os disparos de arma de fogo. A maioria dos banhistas correu no intuito de se proteger dos tiros.

Uzias Vieira Queiroz, de 45 anos e a companheira Viviane Freitas Faustino, 30, ambos moradores de Fortaleza , foram mortos em uma barraca na Praia do Futuro. O casal chegou no estabelecimento e foi surpreendido por um homem armado que efetuou vários disparos de arma de fogo. O caso foi registrado no domingo, 28.

O casal estava próximo ao posto de observação do Corpo de Bombeiros quando foi atingido. Profissionais socorreram as vítimas no local, no entanto os dois não resistiram aos ferimentos. De acordo com uma fonte, o crime foi praticado por dois indivíduos, que foram flagrados por câmeras.

Uzias trabalhava como marinheiro de convés. Nas redes sociais, ele afirmava que possuía mais de oito anos no mercado de embarcação marítima.

O POVO verificou que além de responder por um crime contra a administração pública há um processo de tráfico de drogas envolvendo Uzias, que tramita na 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas. Ele foi condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa. Viviane não possuía antecedentes criminais.

Os dois morreram no local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou os primeiros levantamentos sobre o crime e o caso será investigado por meio da 10ª delegacia do DHPP, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).