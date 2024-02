Prédio da Funasa no Jacarecanga fica sem portão e vigilantes são afugentados por invasores

A estrutura vem sendo depenada desde o dia 9 de janeiro, quando equipamentos do órgão começaram a serem furtados Crédito: Claudio Ribeiro/O POVO

Até vigilantes passaram a ser impedidos de atuar no prédio da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) do bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O local está ocupado “por estranhos”, conforme ofício emitido pelo órgão no dia 2 de fevereiro. Os dois servidores, que seriam deslocados para fazer a vigilância do prédio, foram disponibilizados pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI) no dia 31 de janeiro, dois dias após denúncia ser publicada pelo O POVO. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dias depois do ofício ser atendido, no entanto, o superintendente substituto do órgão no Ceará, Aureolino Fonseca, teve de enviar novo documento à Polícia Federal, revelando que os vigilantes foram impedidos de atuar no local, onde serviriam de reforço na segurança.

Play

Criada em 1991, a Funasa é vinculada ao Ministério da Saúde (MS) e, entre suas competências, estão a promoção da saúde pública em ações de saneamento, trabalho preventivo e educativo de combate a endemias, atenção à saúde de populações carentes e desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. Sucateamento da Funasa A situação do Jacarecanga é apenas um recorte do sucateamento do órgão. A Funasa chegou a ser extinta no dia 1º janeiro de 2023, por meio de uma medida provisória. O Governo Federal, no entanto, recuou após pressão política para recriar a Fundação, que esteve na mira de políticos do chamado "Centrão". Formalmente, existem convênios, orientações e trabalhos administrativos em vigência. Os servidores registram o dia de trabalho, mas os expedientes e as atividades estão muito abaixo da rotina antiga.