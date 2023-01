Lula extingue Funasa e transfere funções para ministérios da Saúde e Cidades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em edição extra no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 2, a Medida Provisória 1556/23, que extingue a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A medida, proposta um dia após a posse presidencial, será analisada agora pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.

As competências do órgão relacionadas à vigilância em saúde e ambiente serão transferidas para o Ministério da Saúde. As demais irão para o Ministério das Cidades.

Segundo o texto, a extinção da Funasa não implicará em alterações dos direitos e vantagens devidos aos servidores e empregados. A MP estabelece ainda que a estrutura do órgão e seus patrimônio, acervo, contratos e servidores serão gradualmente incorporados pelo governo por ato do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Funasa é uma fundação pública e foi criada em 1991 com a fusão de vários órgãos, principalmente a Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp) e a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam).





Tags