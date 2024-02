Facção teria executado comerciante e ajudante que tiveram pane de carro em comunidade

Lindomar Ribeiro da Silva, de 51 anos e Kauã, sem idade informada, foram encontrados mortos com marcas de tiros e com as mãos amarradas no Cidade Jardim, residenncial no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 2.

Conforme fonte policial, os dois teriam sido executados por integrantes de uma facção criminosa quando estavam a caminho de Messejana, após o veículo dar pane por falta de combustível no entorno de uma comunidade.

Lindomar era proprietário de uma mercearia e Kauã seria ajudante deles. Segundo a fonte, os dois estavam em um automóvel e fariam compras de mercadorias em Messejana quando o carro parou de funcionar por falta de combustível. O funcionário, então, teria saído a pé, sozinho, em busca de um posto.