Dois homens são baleados durante tiroteio no bairro Vila Velha, em Fortaleza

Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo em via pública no bairro Vila Velha, em Fortaleza, na madrugada deste sábado, 3. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Os dois feridos foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar e não há informações sobre estado de saúde ou a motivação do crime. Conforme a SSPDS, a Polícia Militar atendeu a ocorrência e realizava diligências. Até a publicação da notícia não há registro de presos por envolvimento no caso.

Conforme apuração do O POVO, houve um confronto entre duas facções criminosas no local, o que teria resultado no tiroteio que deixou as duas pessoas feridas. No entanto, não há confirmação se os baleados estavam envolvidos na troca de tiros.