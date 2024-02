Terra Prometida: 78 famílias que viviam na comunidade serão prioridade no MCMV

A demolição das moradias da comunidade Terra Prometida - Vítimas da Covid teve conclusão nesta sexta-feira, 2. Segundo o secretário-executivo de Articulação Política do Governo do Ceará, Miguel Braz, as famílias serão prioridade de próxima leva do Minha Casa, Minha Vida

“O Governo do Estado [vai] garantir 78 moradias nos próximos conjuntos do Minha Casa, Minha Vida. Eles, inclusive, [terão] poder de escolha, caso tenhamos mais de um. Eles poderiam [escolher] qual bairro seria melhor para eles”, explica o secretário.

Após a desocupação da comunidade, 78 famílias que viviam na ocupação Terra Prometida - Vítimas da Covid , que ficava localizada no bairro Aeroporto, em Fortaleza, serão prioridade na próxima leva de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida . As informações são do secretário-executivo de Articulação Política do Governo do Ceará, Miguel Braz.

Miguel, no entanto, deixa claro que não existem apartamentos disponíveis no momento. A realocação somente acontecerá quando novas moradias estiverem liberadas. “Assim que autorizarmos os próximos apartamentos, eles terão prioridade”.

A demolição das moradias da comunidade teve conclusão nessa sexta-feira, 2, após o supermercado Atacadão, dono do terreno, requerer o espaço de volta. Todos os moradores saíram de forma pacífica do local na quarta-feira, 31, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE).

Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza não faziam parte do processo de desocupação, já que o espaço era privado. Os responsáveis eram a empresa proprietária do terreno.

O poder público, no entanto, agiu como se fosse um mediador para que as famílias, ao menos, recebessem algum benefício. Eles montaram um grupo de trabalho com representantes de secretarias estaduais e municipais, da Defensoria Pública, Ministério Público, representantes de movimentos sociais, procuradorias do Estado e Município e representante da empresa proprietária do imóvel.

As mediações para a desocupação levaram oito meses e, de acordo com com o secretário, todas as famílias da comunidade receberam algum tipo de benefício.

Qual foi o acordo?