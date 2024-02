Reciclador é preso suspeito de atuar na "desova" do corpo de mulher esquartejada

Crédito: Via Whatsapp O POVO

Elias Soares da Silva, de 29 anos, o reciclador suspeito de abandonar o corpo de Claudiane Rocha da Silva, em um terreno baldio na rua Teodoro de Castro, na Granja Lisboa, em Fortaleza, foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 31. Ele não possui antecedentes criminais. O crime ocorreu na segunda-feira, 29.



De acordo com o delegado da 2ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Moreira, o crime foi praticado por várias pessoas. A casa foi identificada a partir de vídeos e fotografias do esquartejamento, que foram divulgados nas redes sociais pelos próprios criminosos.

A Especializada agora trabalha no intuito de identificar e prender os envolvidos no esquartejamento e tortura.