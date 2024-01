Mulher é encontrada esquartejada em Fortaleza

Vítima foi decapitada e teve a cabeça colocada ao lado do corpo. Crime teria relação com facções criminosas

Crédito: Via Whatsapp O POVO

Uma mulher foi encontrada esquartejada no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, durante a madrugada desta segunda-feira, 29. A vítima estava sem um braço, sem a cabeça e com três dedos arrancados. A identificação ainda não foi informada, e no corpo havia uma tornozeleira eletrônica.

O POVO apurou que o corpo foi achado nas primeiras horas da madrugada, em um terreno baldio na rua Teodoro de Castro, por pessoas que estavam a caminho do trabalho.

A vítima estava enrolada em uma espécie de lençol; o pano estava com um cordão que envolvia todo o corpo. Era possível ver apenas os pés.