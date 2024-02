Mulher esquartejada em Fortaleza: objetos são apreendidos em casa usada para crime

Conforme apuração do O POVO , no mesmo dia do achado de cadáver a Polícia Civil localizou a residência usada na ação criminosa. A vítima foi torturada, teve arrancados um dos braços e os três dedos das mãos, o que simboliza a rivalidade entre as facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE).

A casa usada por criminosos para o esquartejamento de uma mulher , na Granja Lisboa , em Fortaleza, foi periciada nessa quarta-feira, 31. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) retornou ao local e apreendeu objetos da residência e um carrinho de reciclagem . Um reciclador também foi conduzido à delegacia. A vítima teve o corpo abandonado em um terreno baldio na rua Teodoro de Castro.

De acordo com uma fonte da segurança pública, os autores do homicídio são integrantes da facção CV e acreditavam que a vítima teria envolvimento com a organização criminosa rival.

Além de fotografar a vítima e enviar as imagens para grupos de WhatsApp com integrantes de facção, os homicidas vasculharam o aparelho celular dela, onde encontraram um grupo do bairro Vicente PinzÓn. Uma das mensagens tinha um emoji que, para os criminosos, fazia menção ao grupo criminoso GDE.

Segundo a fonte, a mulher estaria em um bar, sob efeito de entorpecentes, quando foi atraída pelos criminosos até a residência no bairro Granja Lisboa para usar drogas. Ela ainda teria ido ao local comprar drogas e teria informado que não morava na região.

Na casa, ps criminosos vasculharam o celular da vítima até a acusarem de envolvimento com o grupo rival, de acordo com a fonte. Foram desferidos vários golpes de faca contra a mulher, e os dedos dela foram arrancados e perfurados com pregos.

Os criminosos fotografaram a cabeça da vítima arrancada e divulgaram nas redes sociais. Desde o caso, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), atua com o objetivo de prender os autores do homicídio. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também sobrevoou a região.