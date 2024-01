Detento de Itaitinga foragido há 8 meses é capturado em Fortaleza

Homem era procurado desde maio do ano passado, quando fugiu da unidade prisional na Região Metropolitana de Fortaleza

Um foragido do Sistema Prisional do Ceará foi recapturado durante a última terça-feira, em Fortaleza . Wesley Vieira dos Santos estava foragido há oito meses, após fugir de uma prisão em Itaitinga, na Região Metropolitana da Capital (RMF).

Segundo informações das pastas de segurança, o homem estava detido na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto - UP Itaitinga II, local de onde se evadiu em 17 de maio do ano passado. Desde então, foram realizadas buscas que culminaram na recente captura do preso.