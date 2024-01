Polícia Civil prende homem acusado de ser conselheiro de grupo criminoso em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) localizou e prendeu na última segunda-feira, 29, um homem de 43 anos que foi apontado como conselheiro de um grupo criminoso que atua em alguns bairros de Fortaleza. A captura ocorreu no bairro Granja Lisboa e o alvo já tinha um mandado de prisão em aberto por participar organização criminosa.

O acusado é Francisco José de Negreiros e já tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e furto. Ele também é investigado por desempenhar papel importante em um grupo criminoso, como decidir as execuções, comercialização do tráfico de drogas e a guarda de coletes do grupo, conforme as investigações realizadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Diante das ocorrências e investigações, as equipes policiais deram prisão preventiva para ele. Após a localização de Francisco, os policiais da Draco cumpriram a decisão judicial em desfavor dele e o conduziram a uma unidade especializada, onde agora Francisco se encontra à disposição da Justiça.