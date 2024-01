Facção teria determinado esquartejamento de mulher em Fortaleza por causa de emoji 

Crédito: Via Whatsapp O POVO

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

O POVO apurou que os criminosos verificaram a participação da mulher em um grupo de WhatsApp. O emoji com três dedos separados teria sido determinante para a decisão, pois remeteria à facção rival a deles.

A cena que os moradores da Granja Lisboa , em Fortaleza, presenciaram na madrugada de segunda-feira, 29, foi de violência. Em um terreno baldio na rua Teodoro de Castro, que é passagem de estudantes e trabalhadores, um corpo do sexo feminino foi encontrado envolto a um lençol . O esquartejamento teria sido ordenado por causa de um emoji , conforme fonte da segurança pública.

As equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagraram operação nessa segunda-feira, 29, na comunidade da Granja Lisboa, no intuito de encontrar os responsáveis pelo crime.

Quando a Polícia Militar e a Perícia Forense chegaram ao local, algumas pessoas do bairro ainda permaneciam no local para tentar saber se conheciam a vítima.

A cena do cadáver com a cabeça ao lado do corpo, três dedos arrancados, sem um braço e dezenas de sinais de tortura, assustava os moradores.

O corpo ainda apresentava dezenas de perfurações a faca, e um coração com sangue foi desenhado na mulher, conforme apuração do O POVO.

Vídeo mostra criminosos apontando emoji usado pela vítima

Vídeo obtido pelo O POVO mostra os criminosos, dentro de um imóvel, filmando o celular da vítima e apontando a suposta ligação dela a uma organização criminosa rival. Uma fotografia ainda mosta que eles seguram a cabeça da mulher após a decapitação.